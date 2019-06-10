» القبض على رئيس باكستان الأسبق

ألقت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، الإثنين، في قضية غسل أموال بملايين الدولارات.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض محكمة في إسلام أباد طلب من زرداري وشقيقته السياسية فريال تالبور، بتمديد فترة الإفراج عنهما بكفالة إلى حين محاكمتها في القضية، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأوضح المصدر نفسه أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع ألقت القبض على زرداري بعد صدور ذلك الحكم، دون القبض على شقيقته.

وزرداري (برلماني حاليا) وشقيقته متهمان باستخدام عشرات الحسابات المصرفية المزيفة لغسل ملايين الدولارات من باكستان.

وكان زردارى أرمل رئيسة الوزراء السابقة المغتالة بينظير بوتو، تولى رئاسة باكستان من عام 2008 إلى 2013.

وألقت الهيئة القبض على العديد من السياسيين بتهمة الفساد منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان، منصبه العام الماضي.