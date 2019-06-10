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وزير الزراعة يتلقى تقريراً حول التعديات وإزالتها خلال إجازة عيد الفطر

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وزير الزراعة
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تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحالات الإزالات التي تمت خلال أجازة عيد الفطر المبارك على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، عن أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 4- 6 يونيو 2019، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بلغت حوالي 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 7 فدان، و 10 قيراط، و 6 سهم، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الى انه تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 108 حالة، بمساحة 4 فدان، و 20 قيراط، و 12 سهم، لافتاً الى ان أعلى معدل للإزالات تم بمحافظات بني سويف، كفرالشيخ والمنيا.

وقال ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد عمليات المتابعة خلال إجازة عيدالفطر المبارك، وإلغاء الراحات لمهندسي حماية الأراضي، وإكتشاف ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، فور وقوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

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