استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهد ضابط إسعاف فلسطيني، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي، الشهر الماضي، خلال عمله في تقديم الإسعاف لمصابي مسيرات العودة، شمالي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن ضابط الإسعاف، محمد صبحي الجديلي (36عاما)، استشهد، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص معدني، بالأنف، أدى الى كسور بالجمجمة، وفق وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أن جثمان "الجديلي" سينقل، الإثنين، من مستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث كان يعالج، إلى قطاع غزة لمواراته الثرى.

وأصيب الضابط الجديلي بجراح يوم 3 مايو الماضي، برصاص معدني، مغلف بالمطاط، خلال عمله في إسعاف جرحى مسيرات العودة شمال قطاع غزة.