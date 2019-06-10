شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

10 يونيو 2019 - 05:06 م

بعد أن ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد السوريين بمصر على إثر تقديم المحامي سمير صبري بلاغًا للنائب العام يطالب بحصر أموالهم بمصر، معتبرًا أنهم غزوا مناطق مصرية وسيطروا عليها من خلال تجارتهم، نشر محمود بدر عضو مجلس النواب مقطع فيديو من إحدى الفعاليات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص عن موقف اللاجئين وأنهم أصبحوا عبئًا على مصر خاصة مع تزايد عدد السكان.

وأجاب الرئيس وهو متأثرًا بحالهم وكاد أن يبكي، بأن الزمن جار عليهم وعلينا أن نحتويهم، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها معسكرات للاجئين كما في باقي الدول ولكنهم يتعاملون مثل المصري وأن لدينا 5 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة.

وتابع الرئيس بأنهم يعملون ويتاجرون، قائلًا : أقوله كتر خيره انه بيشتغل وبياكل عيش بالحلال مش أحسن ما يقعد ويقول اديني .. لا لا أنا مش معاكم !!".

وكان المحامي سمير صبري، قدم بلاغا للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، وأبدى صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق.

وقال صبري: "قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".

وأبدى المحامي مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلا عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات خاضعة للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.

وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألف، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف سوري.

