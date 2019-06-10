داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

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قال سامح عبد الحميد الداعية السلفي إن كثيرا من شباب جماعة الإخوان يعيشون أوضاعا سيئة خارج مصر وبالتحديد في دولة تركيا التي يتجمع فيها معظم شباب الإخوان.

وأكد عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن العديد من قادة الإخوان في الخارح والموالين لهم يقيمون في أفخر الفنادق وينظمون مؤتمرات بتكاليف باهظة رغم أن العديد من شباب الجماعة لا يجدون غرفا تؤويهم.

وأضاف قائلا: "في الوقت الذي يتسول فيه كثير من شباب جماعة الإخوان في تركيا، ولا يستطيعون دفع إيجار غرفة تؤويهم، إذ بأيمن نور ومجموعة المُرفهين في الفنادق؛ يُقيمون المؤتمرات تلو المؤتمرات، والمبادرات والائتلافات ونحوها؛ بتكاليف باهظة؛ وبلا أي فائدة؛ مرت سنوات وسنوات وهم من خسارة إلى خسارة؛ ومن سيئ إلى أسوأ، بدون إحراز أي نجاح".


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