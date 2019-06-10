البرلمان يوافق مبدئيًا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

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حسن علام- متابعات

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، حيث تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.


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