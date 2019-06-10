انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام

لقي طالب بالثانوية العامة، اليوم، مصرعه، بعد ساعات من وصوله إلى مستشفى دكرنس العام، إثر تناول "قرص الغلة السام".

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من إدارة مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة بمدرسة طناح الثانوية، ومقيم بقرية ميت محمود، مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء شديدة، والاشتباه في تناوله قرص كيماوي يستخدم في حفظ الغلال.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته نفوا علمهم بتعاطيه أي مادة سامة.

وقال مصدر طبي مسؤول، إن الطالب وصل إلى مستشفى دكرنس العام في منتصف الليل، في حالة إعياء شديد، ودرجة الوعي منخفضة، وجرى التعامل معه وعمل الإسعافات الأولية وتحويله إلى مركز السموم، وعمل غسيل معوي له، وتم رده إلى مستشفى دكرنس مرة أخرى وجرى حجزه بالعناية المركزة إلا أن حالته تدهورت وتوقفت عضلة القلب ظهر اليوم وأعلن الأطباء وفاته.

وأكد المصدر، أن الحالة الطبية التي ظهر بها الطالب إلى المستشفى جعلتنا نشتبه في تناوله قرص الغلة السام، وذلك من الأعراض التي ظهرت عليه.

وأخطرت المباحث النيابة العامة والتي أمرت بالتحفظ على الجثة لحين عرضه على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.