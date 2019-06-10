رئيس البرلمان: «مدبولي أكثر مسئول يسهل التواصل معه»

10 يونيو 2019 - 04:49 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتواصل مع الجميع ويزور كل المحافظات، ووصفه بأنه "أكثر مسئول يسهل التواصل معاه".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، ردا على النائب عبد الفتاح جمال، نائب أبو تيج بمحافظة أسيوط، الذى تحدث فى بيان عاجل أمام الجلسة، عن عدم تواصل المسئولين مع النواب، وذكر منهم رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة.





وتابع عبد العال: "رئيس الوزراء حقيقة من رؤساء مجالس الوزراء الشباب..يتحرك فى كل المحافظات ويمتاز بدماثة الخلق ويستقبل كل الناس ويتواصل مع كل الناس، وأسهل واحد ممكن تتواصل معاه، عشان انت بتقول مش عارف أتواصل معاه".



