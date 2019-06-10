» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة، بنهاية تعاملات اليوم الأثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالي التعاملات.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالي.