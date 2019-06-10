هكذا رد «عبد العال» على نائب هدد بالاعتصام

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وزارة الصحة

النائب أحمد البعلي

مستشفى حميات التل الكبير

أبدى النائب أحمد البعلي، استياءه من تعطل العمل داخل مستشفى حميات التل الكبير رغم انتهاء أعمال التطوير داخل المبنى منذ 14 عاما، مؤكدا أنه ناشد وزارة الصحة بحل الأزمة وإعادة افتتاح العمل مرة أخرى بالمستشفى إلا أنه لم يجد أي استجابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن الإنشاءات داخل مستشفى التل الكبير كلفت الدولة أكثر من 70 مليون جنيه ورغم هذه التكلفة الكبيرة إلا أن العمل لا يزال متوقفا داخل المستشفى حاليا، مشيرا إلى أن المستشفى يخدم 6 محافظات كاملة، لأن المستشفى يتوسط محافظات مدن القناة ومحافظتى سيناء والشرقية، قائلا: "أنا اتكلمت كتير والمرة الجاية هيكون اعتصام في المجلس".

وعقب على حديثه الدكتور علي عبدالعال: "مفيش اعتصام.. انت نائب عن الشعب وتدافع عن مصالح المواطنين مش تعتصم"، ليقرر بعد ذلك حذف الكلمة من المضبطة.


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