نائبة تكشف فضيحة داخل إحدى دور الأيتام

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طالبت آمال طرابية، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التحرك تجاه وكيل وزارة التضامن، بمحافظة الدقهلية، قائلة :" سيادة المسئول المحترم بيسخر دور الأيتام والرعاية لصالحه وخدمته . 

و أضافت طرابية : الإهمال لا يجوز الصمت عليه، ولابد من التحرك بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المديرية في الدقهلية لمواجهة الإهمال الذي يتم من جانب وكيل الوزارة، متابعة: "عندنا كوارث بتحصل في دور الأيتام وآخرها أمس، شاب عمل علاقة مع فتاة من أحد الدور وهرب بها". 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موجهة بيانا عاجلا لوزيرة التضامن، مؤكدة على أن مديرية التضامن لا تقوم بدورها وسط حالة من الإهمال، قائلة: "وكيل الوزارة بيخلي دور الأيتام تطبخ له عشان مش متجوز". 

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