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المشدد 3 سنوات لمتهمين في "العائدين من ليبيا"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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ليبيا

منفذ السلوم

العائدون من ليبيا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، حضوريًا بمعاقبة كل من محمد فاروق وأشرف السيد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة بـ"العائدين من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم? من? ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة? من? ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم? من? جديد أمام دائرة مغايرة.


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