"صناع الخير": 2 مليون أسرة مصرية تحتاج وصلات مياه نظيفة

10 يونيو 2019 - 02:06 م

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية أعمالها التنموية في المجتمع، وتساهم في بناء البنية التحتية من خلال توصيل وصلات المياه النظيفة ضمن مبادرة "شريان الحياة"، وذلك بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتستكمل أعمال التنمية بقرى مراكز إطسا، يوسف الصديق، طامية بمحافظة الفيوم.

صرح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن المؤسسة نجحت في توصيل 110 وصلة مياه نظيفة للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة "شريان الحياة" والمعنية بتوصيل وصلات المياه للقرى الفقيرة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية ودعمها هو دور أساسي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وأوضح عبد الجليل، أن مؤسسة صناع الخير تكثف جهودها في ملف وصلات المياه حيث أن 2.3 مليون أسرة مصرية تعاني من عدم وجود مياه نظيفة صالحة للشرب في منازلهم، بنسبة تتراوح بين 17% إلى 46% وفقا لأخر إحصائيات معلنة، مشيرًا إلى أن حيث تم توصيل الوصلات بقرى السبعمائة، السبعين، هوجمين، المنشية التابعين لمركز طامية، وقرى الكاشف والوابور التابعين لمركز إطسا، وقرى الحمولي والدكتور حافظ، والسلام التابعين لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، بتكلفة تتعدى الربع مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات صناع الخير التنموية.

وأشار عبد الجليل، إلى أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنزل الواحد من 2500 إلى 3000 جنيه، شاملة خامات التوصيل وتكلفة التعاقد مع شركة مياه الشرب وثمن العداد، ولا يتحمل المواطن أية تكاليف، وتتحمل كل التكاليف مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن مبادرة "شريان الحياة".

وأكد مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية لا تكتفي فقط بتركيب الوصلات بل تقوم بالمتابعة بعد التوصيل لحين تركيب عداد المياه والذي يتم تركيبه بعد 15 يوم من التوصيل، مشيرًا إلى أن متطوعي المؤسسة بالمحافظة يساهمون في نقل المواسير والمساعدة في توصيل وصلات المياه لمنازل القرى بالمحافظة.