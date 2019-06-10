» سبب غريب وراء قتل رجل لزوجته قبل صلاة العيد

10 يونيو 2019 - 01:40 م

اعترف المتهم بقتل زوجته بمنطقة 15 مايو قبل صلاة العيد فى مشاجرة بينهما قائلًا إن زوجته دائمة التشاجر معه ما دفعه لطعنها بالسكين مؤكدًا أنه لم يقصد قتلها.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح 15مايو، بحبس عامل 15 يومًا، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها.

كان قسم شرطة 15 مايو، قد تلقّى بلاغًا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور اننقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازمة بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.