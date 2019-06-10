الإفتاء: استخدام الموسيقى فى التعليم حلال.. ونشطاء يردون

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أوضحت دار الإفتاء، من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية.

ووضعت "الدار" سؤالًا وهو: ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟

فيما أجابت بقولها: "لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هى إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله .
والله سبحانه وتعالى أعلم".

في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال المتابعين عبر "فيس بوك" حيث قال  محمد كمال: "اسمها دار العلمانية مش دار الإفتاء"

فيما قال آخر: "أكيد دى مش الفتوى، دى دار الأوبرا".

وعلق أخر بقوله: "مشايخ السلفية والإخوان، ربوا اتباعهم علي أن المجتمع جاهل وكافر، مفيش فيهم فايدة، مضيفًا: "يا يطلع معقد و منفسن يا اما يطلع إرهابي و يروح يقتل الناس".

وأضاف: "الفتوي تقول استخدام الموسيقي ف التعليم وليس تعليم الموسيقي !

هو اللي فهمته من الفتوي استخدام الموسيقي لغرض التعليم .. زي اغاني الاطفال اللي كلنا اتربينا عليه عشان نتعلم نحفظ حروف وارقام ! ومازال الاطفال بيتعلموا بيها لحد دلوقتي، هو مقالش اسمعوا اغاني واطلعوا ارقصوا !، ربنا يهدي الجميع".




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