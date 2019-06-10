الإفتاء: استخدام الموسيقى فى التعليم حلال.. ونشطاء يردون

عمرو محمد
أوضحت دار الإفتاء، من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية.
ووضعت "الدار" سؤالًا وهو: ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟
في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال المتابعين عبر "فيس بوك" حيث قال محمد كمال: "اسمها دار العلمانية مش دار الإفتاء"
فيما قال آخر: "أكيد دى مش الفتوى، دى دار الأوبرا".
وعلق أخر بقوله: "مشايخ السلفية والإخوان، ربوا اتباعهم علي أن المجتمع جاهل وكافر، مفيش فيهم فايدة، مضيفًا: "يا يطلع معقد و منفسن يا اما يطلع إرهابي و يروح يقتل الناس".
وأضاف: "الفتوي تقول استخدام الموسيقي ف التعليم وليس تعليم الموسيقي !
هو اللي فهمته من الفتوي استخدام الموسيقي لغرض التعليم .. زي اغاني الاطفال اللي كلنا اتربينا عليه عشان نتعلم نحفظ حروف وارقام ! ومازال الاطفال بيتعلموا بيها لحد دلوقتي، هو مقالش اسمعوا اغاني واطلعوا ارقصوا !، ربنا يهدي الجميع".
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