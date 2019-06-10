كواليس اجتماع "أبو ريدة" و"الخطيب" لإنهاء أزمة الدورى

10 يونيو 2019 - 01:06 م

استكمل اتحاد الكرة اجتماعه مع مسئولى الأهلى والزمالك، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لبحث أزمة استكمال الدورى بعد انتهاء بطولة الأمم.

الجلسة استمرت لقرابة الـ3 ساعات، كشف خلالها محمود الخطيب رئيس الأهلي عن حقوقه ناديه وطلباته المشروعة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وأن ما جاء في بيانات الأهلي ومذكرته ما هي إلا حقوق وليس تعنتًا.

وأكد الخطيب لـ هاني أبوريدة، أنه كيف للأهلي أن يحدد موعد فترة الإعداد للموسم الجديد ويتعاقد مع صفقات جديدة ولم يتم بعد تحديد موقف الدوري وموعد نهاية البطولة.

وأبلغ رئيس الأهلي، اتحاد الكرة بوجود مرونة لدى المجلس لإنقاذ الموسم بعد أن أصبح أمرًا واقعًا لكن بشرط أن يتم ضمان عدم وجود أزمات في القيد الأفريقي للموسم الجديد، حتى تشارك الصفقات الجديدة في الدور الأول للفريق.

ونوه أبوريدة، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يستجيب لطلبه بشأن مد فترة القيد، خاصة أن الأمر لن يتعلق فقط بالأندية المصرية، لكن بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وشدد الخطيب على أنه يريد قرار رسمي يخص مد فترة القيد وبالتالي يكون حلاً للموقف ويستطيع الأهلي إشراك صفقاته الصيفية في دوري أبطال أفريقيا دون مشاكل مع الترتيب لفترة أعداد خلال الفترة المقبلة.