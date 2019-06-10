"البرادعى" هذه هى معركتنا "الأم" التى سنخوضها

10 يونيو 2019 - 01:05 م

قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، إن المعركة الحقيقة التى يجب أن نخوضها الآن هى معركة "القيم".

وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر": "العامل المشترك بين كل الفرقاء في منطقتنا اليوم هو تجاهلنا المطرد لقيم أساسية لا تستقيم الحياة بدونها: قدسية النفس، الكرامة، المساواة، المعرفة، التسامح".

وتابع: "معركتنا الأم هى معركة قيم، معركة طويلة وشاقة لا نصر فيها دون أن يكون العلم والحرية والتضامن الإنساني فى مقدمة أولوياتنا".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريده "البرادعي" حيث قال محمد نبيل: "دكتور حضرتك عديت مرحلة اللي بيدن في مالطة القيم اللي حضرتك بتطالب بيها ده خطر جدًا".

وأضاف آخر: "يجب أولًا إقناع الناس أن البشر هم أغلى قيمة وأكبر قدسية من الأديان والعادات".