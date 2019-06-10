» المؤبد لـ4 والمشدد لـ10 متهمين باقتحام مركز شرطة كرداسة

شيماء السيد
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة حيث قضت في أولى جلساتها بتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 10 مايو 2018، بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلى عبد المنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة ومحمد حسنين وعبد السلام فتحى وأمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات معاقبة عمرو عصفور بالسجن لمدة 7 سنوات.
كما قضت بإلغاء عقوبتي وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم.
كما قضت نفس المحكمة بتعديل الحكم بالنسبة للمتهم أشرف محمد عيسى بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده وبمعاقبته بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية ربيع لبنة ومحمد حسنين ومهاد محمد وعصام عباس وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد جابر وسكرتارية على محمود ومحمد يوسف.
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