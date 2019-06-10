» «بحجاب وهوت شورت».. شيرين تثير الجدل

لم تتوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إثارتها للجدل من فترة لأخرى، وذلك من خلال نشرها فيديو راقص لفتاة محجبة وترتدي "هوت شورت" على أنغام أغنيتها "يا بتفكر يا بتحس"، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمتها.

ونشرت "شيرين" الفيديو على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث أثار الفيديو الجدل كونه يظهر رقصة بأزياء غريبة خاصة بسبب ارتداء أحدى الفتيات حجابا مع "هوت شورت".

وقد أبدى متابعو شيرين إعجابهم بالأغنية غير أنهم ابدو تحفظهم على أزياء الراقصين حيث قالت أحدى المتابعات :"طيب ليه محجبة مش فاهمة ".

فيما قالت أخرى: "بس سؤال حيرني للحظات : همي الشباب الله يرضى عليهم ليش لابسين تنانير ؟ والبنت الله يرضى عليها كمان ليش هوت شورت وحجاب مش زابط الكومبنيشن ابدا اطلاقا اطلاقا".

ويبدو ان شيرين قد انتبهت إلى حساسية الفيديو فقامت بحذفه لاحقا من حسابها.