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استقالة وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني"

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عمرو محمد-متابعات

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قدم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني استقالة اليوم من منصبه، وذالك بحسب موقع قناة "العربية".

وكان اليماني قد أكد منذ فترة أن أزمة اليمن تقترب من مراحلھا الأخيرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وحسب "العربية"، قال اليماني في مقابلة صحفية، إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السويد، نتيجة لتعنت "الميليشيات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحديدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعية إليھا".


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