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"ساويرس" يطالب بفريق للكرة النسائية.. وروائي: "الميراث" أولًا

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عمرو محمد-متابعات

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دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، والروائي والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، حيث طالب الأول بتكون فريق لكرة القدم النسائية في مصر.

وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "سؤال هو ليه معندناش فرق كرةً قدم للنساء؟ بطولةً العالم للسيدات لكرة القدم تقام فى باريس حاليًا!".

في الوقت الذي رد فيه "حسن" بقوله: "لا بأس، لكن قبل هذا لنكافح حتى تحصل المرأة على ميراثها في الصعيد والريف، ونقاوم جريمة ختان الإناث، ومآسي المرأة المعيلة، وننصف سيدات الحقل المنسيات".

وتابع عبر حسابه بـ"تويتر": "الحركة النسوية المصرية مشغولة دومًا بسيدات الطبقة المخميلة، وبالنسبة للكرة علينا أيضًا أن نقيم أندية رياضية، فأغلب القرى محرومة".


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