» الإسماعيلي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب

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أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن كريم بامبو مهاجم الفريق لن يلعب في مصر إلا لصفوف الدراويش.

وقال "المنياوي" في تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "بامبو عقد جلسة معي وأكد لي أنه لن يلعب في مصر سوى بصفوف النادي الإسماعيلي، وإذا خاض تجربة احتراف ستكون خارج مصر".

وأضاف: "كريم بامبو ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الإسماعيلي ولن يغامر بتلك العلاقة وسيلعب بمصر في صفوف الدراويش فقط، وإذا رحل سيحترف في الخارج فقط".

وكانت أنباء ترددت عن مفاوضات قوية قادها النادي الأهلي لضم بامبو إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي لتدعيم خط صفوفه.


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