"عيسي": دولنا تعاملنا كمواطنين درجة رابعة

عمرو محمد
وصف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تعامل الغرب مع المهاجرين ذوي الأصول العربية، بالتعامل من الدرجة الثانية.
وقال «عيسى» في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "يقولون إن الغرب يتعامل مع المهاجرين وأصحاب الأصول العربية في أوروبا باعتبارهم مواطنين درجة تانية، جايز" .
وتابع في هذا الشأن قائلًا: "لكن المشكلة الحقيقية أن الدول العربية تتعامل مع مواطنيها العرب باعتبارهم مواطنين درجة رابعة، لا حقوق ولا حريات ولا يحزنون، إنهم ليسوا مواطنين أصلًا، إنهم رعايا".
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