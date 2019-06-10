» سيدة توثق ابنتها وتسرق زوجها بخطة شيطانية

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أحمد الشربينى

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كشفت الأجهزة الأمنية فى القاهرة غموض اقتحام شخصين متخفيين فى زى نساء منزل وسرقة مبلغ مالي.

وردت معلومات لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية باقتحام شخصين متخفين منزلا وحال قيامها بفتح الباب تعديا عليها بالضرب بعصا فأصاباها بجرح بالجبهة، ثم قاما بإيثاقها وابنتيها باستخدام شريط لاصق، وسرقة مبلغ 360 ألف جنيه من داخل إحدى الغرف ولاذا بالفرار.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق عمل متكامل لبحث الواقعة، وأسفرت جهوده إلى قيام المبلغة باختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، حيث قررت بأن زوجها كان يحتفظ بالمبلغ المالى داخل مسكنهما، ونظراً لمرض ابنتها، وعدم قيامه بالإنفاق عليها قامت بإنفاق المبلغ على علاج ابنتها ومتطلباتها الشخصية خلال الأربع سنوات الماضية، ولدى مطالبة زوجها لها بالمبلغ المالي لشراء إحدى الشقق، افتعلت واقعة سرقة المبلغ المالي، حيث قامت بارتداء "النقاب" وقيدت ابنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس، وعقب ذلك قامت بالإبلاغ على خلاف الحقيقة، وأرشدت عن الملابس المستخدمة والشريط اللاصق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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