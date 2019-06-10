شروط قاسية لحضور حفل زفاف "راموس"

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اقترب موعد زفاف نجم ريال مدريد الإسباني راموس، على صديقته الصحفية والمذيعة التلفزيونية وبيلار روبيو، في الخامس عشر من يونيو الجاري، داخل كاتدرائية بمدينة إشبيلية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن أن المدعويين إلى الحفل سيكون عليهم الالتزام ببعض الشروط الصارمة والغريبة، منها عدم إدخال الهواتف، وذلك لحماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها".

فضلاً عن ذلك، طولب المدعوون بعدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

وسيسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.


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