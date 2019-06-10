مفاجأة.. واشنطن تؤجل دعوة إسرائيل لمؤتمر "المنامة"

10 يونيو 2019 - 12:01 م

في مفاجأة غير متوقعة، أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوة إسرائيل، إلى مؤتمر “المنامة”، والمزمع إقامته في نهاية الشهر الجاري بالبحرين، وذلك لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقالت القناة الاسرائيلية 13، الإثنين، إن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما في القدس الغربية يوم 30 مايو الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية مشاركتها في المؤتمر قبل دعوة اسرائيل له.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن تنظيم المؤتمر في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم 25 يونيو الجاري على مستوى وزراء المالية وبمشاركة رجال أعمال.

وأعلن الفلسطينيون، حكومة ورجال أعمال، رفضهم المشاركة في هذه المؤتمر ودعوا إلى مقاطعته.

وقالت القناة الاسرائيلية 13، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، لم تذكر أسماءهم: “أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بأنه ينبغي الحصول أولا على تأكيدات بالحضور من المزيد من الدول العربية والاسلامية قبل دعوة إسرائيل”.

وأضافت: “حقيقة عدم تلقي إسرائيل دعوة رسمية، هي إشارة على الصعوبات التي يواجهها مؤتمر البحرين، نتيجة الضغط الفلسطيني على الدول العربية والاسلامية لعدم المشاركة”.

ونقلت عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية “قلقة من حقيقة أن مصر والأردن ودول عربية وإسلامية أخرى لم تصدر بيانات رسمية بشأن نيتها حضور المؤتمر”.

ولفتت إلى أن كوشنير أبلغ نتنياهو إن “الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية والإسلامية الحضور، وفقط عندها ستوجّه الدعوة الرسمية إلى إسرائيل للمشاركة”.

واستنادا إلى القناة الاسرائيلية فإن نتنياهو قرر إرسال وزير المالية موشيه كاحلون، للمشاركة في المؤتمر، وأبلغه بقراره هذا خلال لقاء الأسبوع الماضي.

وقالت إن كاحلون ينتظر الدعوة الأمريكية في الأيام القريبة المقبلة، من أجل اتخاذ القرار قبل الذهاب إلى واشنطن، للتنسيق مع كوشنير ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين حول تفاصيل المؤتمر.(الأناضول)