«صلاح» يكتسح نجوم العالم

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محمد عبد الحارس

واصل المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، تصدره لاستفتاء أفضل لاعب في العالم التي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتنافس في استفتاء صحيفة "ماركا" 10 لاعبين كرة قدم في العالم حاليا، لحصد جائزة الأفضل.

وحصد صلاح، أكثر من 184 ألف صوت ليحتل المركز الأول، مقابل نحو 159 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي الذي احتل المركز الثاني، و143 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي احتل المركز الثالث.

وجاء الشاب الفرنسي مبابي، في المركز الرابع بعدد أصوات وصل لـ130 ألف، يليه البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثا لريال مدريد من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعدد أصوات 124 ألف.

واحتل الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول المركز السادس بـ101 ألف صوت، ثم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعده البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وأخيراً أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وساهم صلاح مؤخرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، في مباراة شهدت تفوق الـ"ريدز" بهدفين نظيفين، كان الأول من نصيب مهاجم منتخب "الفراعنة".


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