  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
ساويرس

"ساويرس" يطالب بفريق للكرة النسائية.. وروائي: "الميراث" أولًا

ارشيف

شروط قاسية لحضور حفل زفاف "راموس"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تحرج قطر بشأن الوساطة لحل الأزمة مع واشنطن

اشرائيل

مفاجأة.. واشنطن تؤجل دعوة إسرائيل لمؤتمر "المنامة"

عيسي

"عيسي": الدول العربية تعامل مواطنيها باعتبارهم "رعايا"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" عن ارتفاع أسعار الليمون: الإخوان السبب

صلاح

«صلاح» يكتسح نجوم العالم

الملك سلمان و ولي العهد

فنان كويتى يرد على مهاجمى الملك سلمان وولى عهده

االشل

تصاعد أزمة السودان: "الحل في الشل"

توفيق

جوجل يحيى ذكرى ميلاد "عراف الشباب"

أجبرهما والدهما على الاعتذار.. فحرقا جثته

قضايا وحوادث

جرائم قتل
جرائم قتل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

#

مسلحون يخطفون أبا ويقتلونه لدفاعه عن ابنته بحدائق القبة

#

العاطفة تدفع "نصرة وعشيقها" للتخلص من طفلها

#

عصام الحضري يعتذر لقائد منتخب تونس

قتل

جريمة قتل

قتل سائق واحراق جثته

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي واقعة مقتل سائق ميكروباص بالشروق وإضرام النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجني عليه.

وردت معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوي دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة 30 سنة، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ميكانيكي 29 سنة، والثاني شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم)، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجني عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة مبررين أنهما اتفقا على التخلص من المجني عليه وحرق سياراته لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه ما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعني بالصدر ما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب
» شاهد.. عارضة أزياء فلسطينية تتصور "عارية"
» "عيسي": الدول العربية تعامل مواطنيها باعتبارهم "رعايا"
» سيدة توثق ابنتها وتسرق زوجها بخطة شيطانية
» طبيب منتخب تونس يزف خبرًا سارًا بشأن "ساسى"
» أجبرهما والدهما على الاعتذار.. فحرقا جثته
» بشرى سارة بشأن أسعار الليمون
» تأشيرة إلكترونية عبر الهواتف الذكية بالسعودية
» لمدة عشرة أيام.. مهاجرون عالقون بالسواحل التونسية
» تعرف على قيمة "تعويضات" سكان منطقة ماسبيرو
» رسميًا.. "باولو" خارج حسابات الزمالك الموسم المقبل

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)