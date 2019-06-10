» أجبرهما والدهما على الاعتذار.. فحرقا جثته

10 يونيو 2019 - 11:29 ص

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي واقعة مقتل سائق ميكروباص بالشروق وإضرام النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجني عليه.

وردت معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوي دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة 30 سنة، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ميكانيكي 29 سنة، والثاني شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم)، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجني عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة مبررين أنهما اتفقا على التخلص من المجني عليه وحرق سياراته لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه ما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعني بالصدر ما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.