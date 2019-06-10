» بشرى سارة بشأن أسعار الليمون

10 يونيو 2019 - 11:27 ص

زف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار الليمون، مؤكدًا أن الإنتاج الجديد لليمون سيملأ الأسواق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.



أضاف "نجيب" في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، مع الإعلامي محمد علي خير، أن هناك قلة في المعروض نتيجة قلة الإنتاج بسبب العاصفة الترابية التي حدثت.



وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الليمون يمر بحلقات تداول كثيرة تساهم في رفع سعره.

