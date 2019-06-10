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فنان كويتى يرد على مهاجمى الملك سلمان وولى عهده

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الملك سلمان و ولي العهد
الملك سلمان و ولي العهد

متابعات - أمينة عبد العال

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عبر فنان كويتي عن غضبه من مهاجمي الملك سلمان ونجله ببعض الكلمات على المسرح.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ما قاله الفنان الكويتي، طارق العلي، عن العاهل السعودي، الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من على خشبة المسرح خلال أحد العروض المسرحية التي شارك بها.

ونشر الإعلامي الكويتي، مناف الفضلي، على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، مقطع الفيديو، وأعاد الفنان العلي نشره على صفحته، ويقول فيها: "سلمان ومحمد.. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين".

يذكر أن الفنان العلي أدى مسرحية بعنوان "عنتر المفلتر" في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم العيد"، معبرا عن شكره في تغريدة نشرها على صفحته عبر "تويتر"، قال فيها: "الشكر موصول أيضا لموسم العيد وكل الجهات السعودية التي عملت جاهده ليل نهار من أجل اسعاد الشعب السعودي الكريم بمختلف برامج الترفيه".


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