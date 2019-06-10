النيابة تحقق مع 22 موظفًا لإهدارهم مليارًا و304 ملايين جنيه

10 يونيو 2019 - 10:29 ص

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة اثنين وعشرين متهمًا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالخزانة العامة للدولة بما يزيد على مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه.

وهم كل من ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9/7/2015 ومدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية ومديري الإدارة المالية والشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي وأربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية وثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية ومدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.

وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة) في تحصيل مستحقات الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كل الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي قد باشر التحقيقات في القضية رقم 170 أمام المستشار عادل أبو هيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكل شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية,

وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي، متابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها

• فتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.

• إرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية (وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات)

• إرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضماً لقضيتها رقم 188 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من إنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

• استمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم 1206 لسنة 2018 لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كل المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

• إعمال أحكام القانون لكل الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.