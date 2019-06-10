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أول ظهور إعلامي لمعيدة "طفاية الحريق" وسر نقلها للمستشفى

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نسمة الكردي
نسمة الكردي

إيمان هاني

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جامعة عين شمس

أون إي

طفاية حريق

نسمة الكردي

روت نسمة الكردي، معيدة بكلية آداب بنات جامعة عين شمس، والمعروفة إعلاميًا بمعيدة "طفاية الحريق" ،في أول ظهور إعلامي لها، تفاصيل تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من طفاية حريق في إحدى اللجان بجامعة عين شمس.

وقالت "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنها فوجئت بصوت كبير أثناء إشرافها على إحدى اللجان، وعندما تتبعت هذا الصوت، وجدت أن غاز ثاني أكسيد الكربون يتسرب من إحدى طفايات الحريق.

وأضافت أنها استنشقت كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء إغلاق طفاية الحريق، وهذا يرجع إلى عدم وجود أي خبرة لديها في التعامل مع مثل هذه الأمور، مؤكدة أنها نقلت إلى مستشفى الدمرداش التخصصي، وبعد خروجها تعرضت لأزمة في التنفس، فعادت مرة أخرى للمستشفى.

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