الأهلي يهدد باللجوء لـ"فيفا" في هذا الأمر

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بعد الاجتماع الذي جمع رئيس النادي محمود الخطيب، والوزير أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، مساء أمس الأحد، هدد مجلس إدارة النادي الأهلي، باللجوء إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي بخصوص موقف "الجبلاية" من المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

وهدد الأهلي باتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيبدأ من "لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، مرورًا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية، وصولًا إلى فيفا و"كاس" كي يحفظ حقوق النادي في الدوري العام لموسم 2018-2019، معتبرًا أن الاتحاد المحلي لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت جدول مباريات الجولات المتبقية للدوري، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي الذي يتنافس مع الزمالك على اللقب.


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