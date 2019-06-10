شاهد.. صورة نادرة للملك سعود بالزى العسكري

نشرت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، صورة نادرة للملك سعود رحمه الله، قبل 64 عامًا، في جدة.

وظهر الملك سعود في الصورة بلباس القائد الأعلى للقوات المسلحة وحوله أبنائه، عام 1955م.

وجاء ترتيب أبنائه من اليمين كالآتي: الأمراء خالد بن سعود، فهد بن سعود، محمد بن سعود، وسعيد جودت.

بينما كان الأطفال يقفون بجانبه كالآتي: منصور بن سعود، وجلوسًا على الأرض: تركي بن سعود وعبد الله بن سعود، وبحضنه مشهور بن سعود.