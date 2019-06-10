  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
ساويرس

"ساويرس" يطالب بفريق للكرة النسائية.. وروائي: "الميراث" أولًا

ارشيف

شروط قاسية لحضور حفل زفاف "راموس"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تحرج قطر بشأن الوساطة لحل الأزمة مع واشنطن

اشرائيل

مفاجأة.. واشنطن تؤجل دعوة إسرائيل لمؤتمر "المنامة"

عيسي

"عيسي": الدول العربية تعامل مواطنيها باعتبارهم "رعايا"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" عن ارتفاع أسعار الليمون: الإخوان السبب

صلاح

«صلاح» يكتسح نجوم العالم

الملك سلمان و ولي العهد

فنان كويتى يرد على مهاجمى الملك سلمان وولى عهده

االشل

تصاعد أزمة السودان: "الحل في الشل"

توفيق

جوجل يحيى ذكرى ميلاد "عراف الشباب"

في لبنان ..

اغتيال مسئول كبير بالجماعة الإسلامية

عرب وعالم

القيادي
القيادي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

#

حقيقة دور السلفيين فى اغتيال السادات

#

عبد الماجد يكشف أكبر بدعة وقع فيها الإسلاميون

#

قيادي شهير بالجماعة الإسلامية: "رحم الله عبد الناصر"

اتحاد

الدوري

الاهلى

ابوريدة

كشفت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، عن اغتيال مسئوليها في بلدة "شبعا" جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل الشيخ محمد قاسم الجرار، غدرًا على يد مسلحين مجهولين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية، إن "مجهولين أطلقوا النار منتصف الليلة الماضية من سلاح حربي على مسئول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسئول منطقة شبعا الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه على الفور".

وأضافت الوكالة أن "المسلحين أصابوه بأربع رصاصات في بطنه وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة".

يذكر أن الجرار عُرف بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان في بيان "الشيخ جرار الذي اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء أمس أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

وأضاف البيان: "وإننا إذ نعاهد الله ونعاهد الشيخ محمد على الثبات على درب الجماعة ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني"
» الإسماعيلي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب
» شاهد.. عارضة أزياء فلسطينية تتصور "عارية"
» "عيسي": الدول العربية تعامل مواطنيها باعتبارهم "رعايا"
» سيدة توثق ابنتها وتسرق زوجها بخطة شيطانية
» طبيب منتخب تونس يزف خبرًا سارًا بشأن "ساسى"
» أجبرهما والدهما على الاعتذار.. فحرقا جثته
» بشرى سارة بشأن أسعار الليمون
» تأشيرة إلكترونية عبر الهواتف الذكية بالسعودية
» لمدة عشرة أيام.. مهاجرون عالقون بالسواحل التونسية
» تعرف على قيمة "تعويضات" سكان منطقة ماسبيرو

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)