تغريدة لوزير الخارجية اللبناني تثير غضب السعوديين

10 يونيو 2019 - 09:48 ص

شارك وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينة أثارت العديد من ردود الفعل والتعليقات.

وزير الخارجية اللبناني "غرد" متحدثًا عن اليد العاملة اللبنانية والدفاع عنها بوجه أي يد عاملة أخرى، قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".

ليرد عليه الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، قائلاً: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف".

وعلّق صاحب الحساب خالد آل سعود، قائلاً: "السعوديين يأتوك لبلادك "سُياح" — على نفقتهم الخاصة — وليس للبحث عن فرصة عمل.. تأكد معالي الوزير "أولاً" ثم غرد كيفما شئت.."

كما علق صاحب الحساب الذي يحمل اسم منذر آل الشيخ مبارك، قائلا: "دون ضحك عمالة سائبة سعودية في لبنان!! هناك500 ألف سعودي يعملون في #لبنان ولا تنسى ضخ أربعة مليارات دولار من الحكومة التي أنت بها في جيش السعودية ولا تنسى ضخ مليار دولار من لبنان قبل أشهر لدعم الريال السعودي! ولا تنسى 75 مليار صرفتها لبنان خلال السنوات الأخيرة على الخزينة السعودية " .





من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل" — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 9, 2019