أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

10 يونيو 2019 - 09:47 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن السوريين في مصر يتعرضون لهجوم من إحدى الشخصيات في مصر، معقبًا: "اللي بيحصل منكم عيب أوي يا مصريين ، مصر عمرها ما تعادي حد موجود فيها".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السوريين موجودون في مصر بعملهم منذ الخمسينيات، متابعًا: "السوريين في مصر على عينا وراسنا".



وأشار الإعلامي إلى أنه يتعامل مع سوريين كثيرين، ومعروفون بطيبتهم، وأخلاقهم، وتعاونهم، مشددًا على أن مصر ترحب بكل الجنسيات.

