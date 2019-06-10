» فنانة شهيرة تصف شريف مدكور بـ"الحبيب الغالي".. فمن هي؟

وقالت إسعاد في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام": "شريف مدكور، الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كدة بس، الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شئون كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقًا ولا انصياعًا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، ويمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفًا من النقد، وبالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة ونفاق مجتمعي رخيص".