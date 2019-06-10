إخواني منشق: أبو تريكة ليس مصريا .. وأصوله من هذه الدولة العربية

أحمد عادل شعبان
وجه قيادي منشق عن جماعة الإخوان ، اتهاما قاسيًا لأسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.
وقال القيادي المنشق إبراهيم ربيع في حوار مع قناة "المحور" : "أبو تريكة ليس إخواني الهوى فقط ، وإنما إخواني تنظيمي ورأيت ذلك بعيني في الجماعة ، وكان يتبع الأخ عصام العريان".
وأضاف: "بالمناسبة أبو تريكة ليس مصريا ، بل هو من فلسطين ، وتحديدًا من غزة ، وإن كنتم لا تصدقوني فلا بأس ، حين يظهر في حوار صحفي اسألوه وسوف تتفاجأون بالإجابة".
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