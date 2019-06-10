مؤسس "مدونات الجزيرة" ينتصر للاقتصاد المصري: بيتعافى

10 يونيو 2019 - 07:39 ص

وجه أنس حسن - مؤسس مدونات "الجزيرة" ومدير تحرير موقع ميدان التابع للجزيرة القطرية - اتهامًا مبطنًا ليحيى حامد - وزير استثمار الإخوان - بعد قوله إن الاقتصاد المصري ينهار.



وقال "حسن" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الاقتصاد المصري بينهار؟.. لأ حضرتك مش بينهار.. واللي يقولك كده بيضحك عليك.. الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة التحديات الخطيرة.. وهو الان "بيعاني" و "فيه مشاكل" لكنه لا ينهار.. بالعكس المنحنى بتاعه في اتجاه التعافي".





