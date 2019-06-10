الأزهر الشريف يدين اقتحامات المستوطنين لـ"الأقصى"

10 يونيو 2019 - 01:00 ص

أدان الأزهر الشريف الاقتحامات المتتالية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون عبر باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك، لأداء طقوسهم التلمودية بداخله، على مدار اليوم الأحد والغد، وسط تسهيلات من شرطة الاحتلال.



وقال الأزهر الشريف، في بيان صحفي، إن مثل هذه الممارسات الغاشمة التي تسعى إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك؛ لن تغير التاريخ، وستبقى قضية القدس حية إلى أن نستعيدها من أيدي الغاصبين.



وشدد الأزهر، على أن عروبةَ القدس والمسجد الأقصى أمر لا يقبل العبث، وحقيقة ثابتة لن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييفها أو محوها.

