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وزير التعليم يكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة

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المصريون ـ متابعات

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بالتفاصيل.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد أي مشكلات تذكر بشأن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، موضحًا أن ما حدث من تسريب لامتحان اللغة العربية متعلق بـ 4 طلاب من أصل 750 ألف طالب، استطاعوا أن يتسللوا إلى اللجان بالهواتف المحمولة، وذلك بعد ساعة منذ بدء امتحان اللغة العربية.
وتابع وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، تقديم عمرو أديب اليوم الأحد: «الطلاب المسربين للامتحان بعضهم كانوا يؤدون الامتحان في لجان خاصة، ولم يتم تفتيشهم نظرًا لظروفهم الصحية والإعاقة»، لافتًا إلى أن ظاهرة الغش جزء من الثقافة السيئة التي نسعى لتغييرها.
وأوضح أن أجهزة الدولة السيادية تتولى مسئولية تأمين امتحانات إتمام الشهادة الثانوية، لذلك من الصعب تسريبها، لافتًا إلى أن القائمين على المواقع التي تدعي امتلاك الامتحان نصابين وكذابين، مؤكدا أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة على الطلاب الذي يحرر ضدهم محاضر تسريب للامتحان، لافتًا إلى أنه تم تطبيق العقوبة على 82 طالبا العام الماضي، ولم يتم الالتفات إلى دعوات تخفيف العقوبة عنهم؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
تابع: «امتحانات إتمام الشهادة الثانوية لا يجب أن تكون جميعها في مستوى الطالب العادي فقط؛ حتى لا يصعب التعرف على الطلاب المتفوقين، ومن ثم وجود خريجين غير مؤهلين في معظم التخصصات»، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الامتحان بين مستويات متدرجة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق لالتحاق خريجي الثانوية العامة بالجامعات، مشيرا  إلى أنه يتم تدريب الطلاب من الطريقة القديمة في المذاكرة إلى الطريقة التكنولوجية المتطورة في التعليم والمعرفة.
وقال وزير التربية والتعليم: «أنه لو صبرنا على ما بدأناه في أولى ثانوي السنة دي من تغيير في طريقة المذاكرة والإجابة، الطلاب هيقدروا يحلوا الامتحانات الأجنبية الموجودة في المدارس الدولية». 
 

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