الأهلي يكشف القرار النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

10 يونيو 2019 - 12:00 ص

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لـ النادي الأهلي، إن النادي لا يزال ثابتًا على موقفه في استكمال مباريات الدوري، وسوف يتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي والمسابقة والأندية الأخري، معقبا: «الأهلي لا يطالب بأكثر من حقه».



وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، «الأهلي سوف يرضى ويقبل بما تفصل به المحكمة الرياضية أو الميثاق الدولي فيما يتعلق بحسم الموسم قبل بطولة الأمم الأفريقية 2019».



وأضاف أنه رغم إرسال اتحاد الكرة خطابًا للنادي الأهلي بتطبيق تقنية الـ VAR في أول يناير 2019، إلا أنه حتى الآن لم تطبق بعد، مشدداً على إن النادي الأهلي حريص على المشاركة في البطولات الإفريقية.

