  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:19 ص
بحث متقدم
هجرة غير شرعية

تفاصيل القبض على أخطر سماسرة للهجرة الغير شرعية

الأهلي

الأهلي يكشف القرار النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

عبد الله النجار

عبد الله النجار: الزواج العرفي والمؤقت والمسيار "زنا"

أديب

"أديب" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود الأيام القادمة

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

صلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

بوستر فيلم الممر

إعلامي يدعو المؤسسات لشراء تذاكر"الممر" وتوزيعها على الموظفين

أوزيل وزوجته

من هي «أمينة جولشن» زوجة «أوزيل»؟

الفيس بوك

مقترح برلماني: مستخدمو «السوشيال ميديا» تحت المراقبة

اندلاع حرب" الليمون" بين روسيا وتركيا

«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون

بالفيديو..

عبد الله النجار: الزواج العرفي والمؤقت والمسيار "زنا"

آخر الأخبار

عبد الله النجار
عبد الله النجار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد : لهذه الأسباب "عبد النور" فارقت الحياة

#

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

#

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

#

العاهل الأردني بعد مجزرة نيوزيلندا: لابد أن نتوحد

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي والمؤقت والميسار يعد زنا.
وأضاف «النجار»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «زواج القاصرات مجرم، ولا يجب أن يحدث إلا في حالات الضرورة القصوى تحت نظر القاضي».
وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: «مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية يؤكد عدم جواز الزواج العرفي والميسار، وتجريمه يرجع إلى المجتمع».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الزراعة" يكشف حقيقة وجود مزارع تماسيح
» رونالدو يتوج بجائزة هداف دوري الأمم الأوروبية
» وزير التعليم يكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة
» "المالية تحذر من هذا الأمر الخطير
» الإمارات تسعى لتكون «أسعد بلدان العالم» بحلول 2031
» مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين
» الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري
» «الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون
» تغريدة لوزير الخارجية اللبناني تثير جدلاً سعودياً
» المخابرات السودانية تعلن إحالة ضباط للتقاعد
» البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)