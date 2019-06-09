عبد الله النجار: الزواج العرفي والمؤقت والمسيار "زنا"

09 يونيو 2019 - 11:10 م

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي والمؤقت والميسار يعد زنا.



وأضاف «النجار»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «زواج القاصرات مجرم، ولا يجب أن يحدث إلا في حالات الضرورة القصوى تحت نظر القاضي».