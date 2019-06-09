"أديب" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود الأيام القادمة

09 يونيو 2019 - 10:30 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية نفت ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن المثير في الأمر أن بيان زيادة الأسعار انتشر من خلال صفحة لا نشك فيها، حيث تحمل شعار الوزارة والحكومة.



وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار الوقود، قائلا: «الناس ملحقتش تفوق من موضوع الليمون، بس الحمد الله الوزارة لحقت ونفت الأمر».

