» البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية

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توّج المنتخب البرتغالي، الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في نسختها الأولى.
وتغلب المنتخب البرتغالي على ضيفه الهولندي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف التقدم للبرتغال عن طريق غونزالو غويديس.
وفشلت جميع محاولات هولندا في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب البرتغالي فائزًا باللقاء.
يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد في وقت سابق اليوم بالميدالية البرونزية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. -

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