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توقيع اتفاق تحالف بين حركتي "نداء تونس" و"مشروع تونس"

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تونس

المصريون ووكالات

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أعلن حزب "نداء تونس" (ليبرالي - 37 نائبا من 217)، الأحد، عن توقيع اتفاق تحالف مع حزب "مشروع تونس" (ليبرالي- 15 نائبا).
جاء ذلك في بيان نشره "نداء تونس" على موقع كتلته البرلمانية على "فيسبوك"، بعنوان "النداء التاريخي"، في إشارة إلى محاولة جمع المنشقين عن "نداء تونس".
وتشهد الساحة السياسية التونسية تحركات مكثفة لبناء تحالفات، تمهيدا لانتخابات تشريعة، في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل، تليها رئاسية في 17 من الشهر التالي.
وقال "نداء تونس" إنه تم "إمضاء وثيقة اتفاق تحالف وطني بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس من قبل سلمى الرقيق اللومي (رئيسة نداء تونس) ومحسن مرزوق (رئيس مشروع تونس)".
وأوضح أن الاتفاق ينص على "تكوين كتلة موحدة داخل البرلمان، والانطلاق في مسار توحيدي يجمع الحركتين، وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية."
وكان محسن مرزوق يشغل منصب أمين عام حركة "نداء تونس"، قبل أن ينشق، ويؤسس في 2016 حركة "مشروع تونس".
ومنذ 2015، يعاني حزب "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، من انشقاقات أفرزت أحزابا عديدة.
وفشل مؤتمره العام، في أبريل/نيسان الماضي، في إنقاذ الحزب من مزيد التشتت، بعد انقسامه إلى حزبين يحملان الاسم نفسه.
ويقود أحد هذين الحزبين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، سفيان طوبال، ويتزعم الآخر حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.

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