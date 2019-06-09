"محمد صلاح" بمثابة مؤسسة تسير على الأرض

09 يونيو 2019 - 08:14 م

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته لاحتلال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المرتبة الثانية في استفتاء أفضل لاعب في العالم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن محمد صلاح نموذج وقدوة للشباب المصري .

وأوضح "الديهي"، أن محمد صلاح بمفرده بمثابة مؤسسة تسير على الأرض، قائلا: "كل ما يصدر من سلوكيات من هذا الفتى الذهبي تشرف أي مصري".

ووجه "الديهي"، رسالة للشباب المصري، قائلا: "بقول للشباب اشتغل ومالكش دعوة بحد، اللي عاوز يعيش بأمل وتفاؤل يشوف محمد صلاح ".