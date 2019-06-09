» صورة.. «متعب» يظهر بصحبة محمد صلاح في الجونة

أمير سعد
نشر عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، صورة تجمعه بالنجم محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
وظهرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة برفقة زوجها عماد متعب نجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على انستجرام .
وتقابل متعب مع صلاح فى الجونة أثناء قضاء الثنائى فى عطلة فى الجونة.
يذكر أن صلاح سينضم الى صفوف المنتخب خلال الساعات القادمة استعدادا لأمم أفريقيا.
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