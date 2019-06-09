«رونالدو» يقود هجوم البرتغال أمام هولندا

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البرتغال

هولندا

المصريون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة فرناندو سانتوس، تشكيل فريقه لمباراة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على ملعب الدراجاو.

ويسعى الفريقان للتتويج بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسيكون المنتخب البرتغالي مستضيف النهائي له أفضلية الأرض والجمهور.

وجاء تشكيل البرتغال على النحو التالي :

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - خوسيه فونتي - روبن دياز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: دانيلو - ويليام - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جونزالو جوديش

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